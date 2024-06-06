06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Mehmet Ali Özdemir'i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etti tek tek anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2024 13:23
Hatay'da 25 Aralık'ta kaybolan ve 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir, cinayete kurban gittiği öğrenilmişti. Katiller, cesedin yabani hayvanlar tarafından yenmesi için yanına havuç ve elma bile bırakmıştı. Bu korkunç detaylar, kamuoyunda büyük infial yaratmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında ise son dakika bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ve ailesinin şüpheli tavırları üzerine gözaltına alındığını duyurmuştu. Bugün ise cinayetle ilgili şok bir itiraf geldi. Peki Mehmet Ali Özdemir'i kim öldürdü? İşte detaylar...
Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Stüdyo karıştı
Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Stüdyo karıştı
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze mesajı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze mesajı!
Esra Erol’da bir garip kız isteme töreni!
Esra Erol’da bir garip kız isteme töreni!
Esra Erol’da bebek ticareti ifşa oldu!
Esra Erol'da bebek ticareti ifşa oldu!
Yapay zekalı robotik kol benzin istasyonunda!
Yapay zekalı robotik kol benzin istasyonunda!
Esra Erol’da bebek satışı!
Esra Erol'da bebek satışı!
Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar!
Kim Milyoner Olmak İster'de renkli anlar!
3. kez alkollü yakalanan sürücü, “İnsanlık hali” dedi
3. kez alkollü yakalanan sürücü, “İnsanlık hali” dedi
Yeni nesil yarışma “Alan” yakında atv’de!
Yeni nesil yarışma “Alan” yakında atv'de!
Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı
Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı
Milyoner’de kahkaha dolu anlar!
Milyoner'de kahkaha dolu anlar!
Daha Fazla Video Göster