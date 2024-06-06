Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Mehmet Ali Özdemir'i kim öldürdü? Cinayeti itiraf etti tek tek anlattı

Hatay'da 25 Aralık'ta kaybolan ve 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir, cinayete kurban gittiği öğrenilmişti. Katiller, cesedin yabani hayvanlar tarafından yenmesi için yanına havuç ve elma bile bırakmıştı. Bu korkunç detaylar, kamuoyunda büyük infial yaratmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında ise son dakika bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ve ailesinin şüpheli tavırları üzerine gözaltına alındığını duyurmuştu. Bugün ise cinayetle ilgili şok bir itiraf geldi. Peki Mehmet Ali Özdemir'i kim öldürdü? İşte detaylar...