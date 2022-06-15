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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu’nun kaybında cinayet şüphesi! Olay yeri inceleme ekipleri son görüldüğü söylenen evde...

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Giriş: 15.06.2022 14:34
Güncelleme:15.06.2022 14:35
Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılan Ahmet Ataoğlu'nun kaybıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 10 gün önce Antalya'da kayıplara karışan genç adama ait bir iz aranırken olay yeri inceleme son görüldüğü eve gitti. Araştırılmalarda Ahmet Ataoğlu'na ait eşyaların bulunmasının ardından cinayet şüphesi ağırlık kazandı. Annesinin canlı yayındaki feryatları ise yürek yaktı. İşte Ahmet Ataoğlu'nun kaybıyla ilgili son gelişmeler...
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