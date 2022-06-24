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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu olayında cinayet itirafı geldi! Her satırı kan dondurdu

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Giriş: 24.06.2022 10:50
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Ahmet Ataoğlu'ndan kahreden haber geldi. Antalya'da kayıplara karışan genç adamın önce motoru ardından kişisel eşyaları bulunmuştu. Ataoğlu'na ait cep telefonun HTS kaydına göre son baz verdiği bölgeye yoğunlaşan arama çalışmalarından acı haber geldi. Genç emlakçıyı gören son şahıs, ifadesinde aralarında tartışma çıktığını, öfkeye kapılarak keserle başını vurduğunu ve daha sonra halıya sararak gömdüğünü itiraf etti.
Cinayet itirafı geldi! Her satırı kan dondurdu
Cinayet itirafı geldi! Her satırı kan dondurdu
CANLI İZLE: Müge Anlı 24 Haziran Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı 24 Haziran Cuma
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