Müge Anlı’da şoke eden dolandırıcılık! Metrobüste tanıştı gözünde yaş kalmadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık herkesi şaşkına çevirdi. Yanındaki boş koltuğa oturan kişi baytar ve bilim insanı olduğu söylerken laf lafı açtı ve kısa sürede Nesibe Çelik'in güvenini kazandı. 72 yaşındaki Nesibe Çelik, metrobüse bindi hayatı değişti. Binbir zorlukla elde ettiği birikimi metrobüs aşkı tarafından üç haftada hiç edildi. Evlilik vaadiyle dolandırılan Çelik'in başına gelenler pes dedirtti. İşte duyanları şaşkına çeviren olayın ayrıntıları...