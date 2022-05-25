Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay! Canlı cenazeye döndüren tuzak

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Saliç Özcan olayı izleyicileri şaşkına çevirdi. Sözde hocanın tuzağına düşen 65 yaşındaki Özcan'ın yaşadıkları bu kadar da olmaz dedirtti. İnanç sömürücüsüne kanan Özcan havladı, aldandı, aldatıldı ve bunun sonucunda sağlığından ve parasından oldu. İnanç sömürücüsüne aldandı, canlı cenazeye döndü... Saliç Özcan sağlığından ve parasından oldu.