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Müge Anlı yayınında açıkladı! Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşından çarpıcı iddia - 17.05.2021

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Giriş: 17.05.2021 15:01
Güncelleme:17.05.2021 15:01
Atv’nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranan Lütfiye Gündüz’ü arama çalışmaları sürerken kaybın Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı olduğu şüphesi gündeme gelmişti. Her iki kadının çevresinde aynı isimler olması cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğu iddiasını gündeme getirirken iki konuda da Ahmet Taşkın'ın adının geçtiği adının geçtiği tespit edilmişti. 2013 yılında Ahmet Taşkın ile aynı koğuşu paylaştıklarını söyleyen Rıdvan Öz, kendisine Nezen’i öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediğini belirtti. Rıdvan Bey, Ahmet Bey'in sıkıntılı olarak cezaevinde gezdiğini, derdin ne diye sorunca kendisinin tepki gösterip sen kimsin bana bu soruyu soruyorsun dediğini aktardı. Ahmet Taşkın ile arkadaşlığı ilerleyince ben bir cahillik yaptım, vurdum öldürdüm dediğini iddia eden Rıdvan Bey, Ahmet Bey'in benim geçim kaynağım bu dediğini belirtti. Rıdvan Bey, Ahmet Bey ile dostluğu ilerleyince kendisinin böyle bir itirafta bulunduğunu dile getirip kendisinin vicdanı el vermediği için arayıp programda açıkladığını söyledi.
Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşından çarpıcı iddia
Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşından çarpıcı iddia
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