Fadime Arslan'ın ölümüyle ilgili oğlu Ramazan Arslan, Müge Anlı ve ekibine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ramazan Bey, annesinin öldüğünü kız kardeşinden öğrendiğini, yıkanırken annesini morluklarının görüldüğünü fakat düştüğü için öyle olduğunu söylediklerini aktardı. Annesinin işkence videolarını görünce çok şaşırdığını belirten Ramazan Bey, annesinin kesinlikle bilinçli olarak öldürüldüğünü iddia ettikten sonra annesinin bağırışlarını duyduğunu ama Alzheimer hastası olduğu için bağırdığını sandıklarını söyledi. Ramazan Bey, kardeşi İdris Bey'de de suç olduğunu ama asıl olarak gelin Fadime Hanım'dan şikayetçi olduğunu dile getirdi.