Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Eylül Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; eğlence mekanından ayrıldı, Delikli Koy mevkiine gittiği öğrenildi! Yanıt aranan sorular... 19 yaşındaki Veli Eren Atay’ın kaybı! Şüphelerle dolu bir kayıp, çelişkiler yumağı, karşılıklı suçlamalar, aynı nedenden dolayı uzaklaştırma... Olay gecesi neler yaşandı? Keziban Eryılmaz öldürüldü mü? 78 yaşında bir kadın, odunluğunda bulunan kemik parçaları, odun müptelası komşu, ölüm sessizliği! Döndü Boztepe öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; eğlence mekanından ayrıldı, Delikli Koy mevkiine gittiği öğrenildi! Yanıt aranan sorular... 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın kaybı! Şüphelerle dolu bir kayıp, çelişkiler yumağı, karşılıklı suçlamalar, aynı nedenden dolayı uzaklaştırma... Olay gecesi neler yaşandı? Keziban Eryılmaz öldürüldü mü? 78 yaşında bir kadın, odunluğunda bulunan kemik parçaları, odun müptelası komşu, ölüm sessizliği! Döndü Boztepe öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...