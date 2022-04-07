Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Nisan Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Nisan 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 12 yıldır haber alınamayan bir adam, 3 ayrı iddia, çarpıcı ifadeler, ortak kuşku... 3 çocuk babası Mehmet Aydın’a ne oldu? Börek almaya gideceğini söyledi, bir daha geri dönmedi! 13 yaşındaki çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, dikkat çeken dükkan, son alınan telefon sinyali... Günlerdir ulaşılamayan Hamit Egemen’le ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Nisan 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 12 yıldır haber alınamayan bir adam, 3 ayrı iddia, çarpıcı ifadeler, ortak kuşku... 3 çocuk babası Mehmet Aydın'a ne oldu? Börek almaya gideceğini söyledi, bir daha geri dönmedi! 13 yaşındaki çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, dikkat çeken dükkan, son alınan telefon sinyali... Günlerdir ulaşılamayan Hamit Egemen'le ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Nisan Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.