Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Aralık Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Aralık 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; evlilik rüyası kabusa döndü! Yalanlar üzerine kurulu bir aşk, darmadağın olan duygular, yitip giden milyonlarca lira... Gülbin Akdoğan’ın dolandırılma iddiası! 24 yaşında genç bir anne, başından vuruldu hastanede hayatını kaybetti! Ölüm döşeğinde verdiği isim, iddialar, kuşkular... İntihar süsü mü verildi? 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik nasıl öldü? 2 genç kız, kahreden son, kardeşi kardeşe kırdıran nifak tohumları, tehdit, şantaj, cinayet iddiaları! Nevrigül Alan’ın ölümündeki şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Aralık 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; evlilik rüyası kabusa döndü! Yalanlar üzerine kurulu bir aşk, darmadağın olan duygular, yitip giden milyonlarca lira... Gülbin Akdoğan'ın dolandırılma iddiası! 24 yaşında genç bir anne, başından vuruldu hastanede hayatını kaybetti! Ölüm döşeğinde verdiği isim, iddialar, kuşkular... İntihar süsü mü verildi? 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik nasıl öldü? 2 genç kız, kahreden son, kardeşi kardeşe kırdıran nifak tohumları, tehdit, şantaj, cinayet iddiaları! Nevrigül Alan'ın ölümündeki şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.