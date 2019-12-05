Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Aralık Perşembe tek parça tamamını izle | Müge Anlı bugün neler oldu? - 05.12.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Aralık 2019 Perşembe) neler oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan tek parça halinde izleyebilirsiniz... 62 yaşındaki Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili korkunç iddia! Hayatını kaybeden Hakkı Çetin'in eşi canlı yayında! Sinan Karaçam nerede?