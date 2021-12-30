Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Aralık Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2 aile arasında kalan 70 yaşında bir adam, uzlaşmanın uzağında gelin ve görümce, merak edilen karar! Mustafa Kaya kimin yanında daha mutlu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2 aile arasında kalan 70 yaşında bir adam, uzlaşmanın uzağında gelin ve görümce, merak edilen karar! Mustafa Kaya kimin yanında daha mutlu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.