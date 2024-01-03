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Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Ocak Çarşamba yayın izle

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Giriş: 03.01.2024 10:27
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Ocak 2024 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hatay’da şüpheli kayıp! Karşı karşıya gelen taraflar, endişe verici noktalar, sorular ve kuşkular... Mehmet Ali Özdemir’in kaybındaki soru işaretleri! 12 yıldır ortada olmayan bir genç, bir evladın gözündeki baba korkusu... Oğlunun tavrına sessiz mi kaldı? Şüpheler ve çelişkiler... Mevlüt Ozan Atlar öldürüldü mü? Bir ailenin çöplüğe dönen evi, acı tablo... Kimi sorumlu tutuyor? Her şeyin farkında mı? Gerçekle yüzleşecek mi? Çıkış yolu arayan anne kız ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Ocak 2024 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hatay'da şüpheli kayıp! Karşı karşıya gelen taraflar, endişe verici noktalar, sorular ve kuşkular... Mehmet Ali Özdemir'in kaybındaki soru işaretleri! 12 yıldır ortada olmayan bir genç, bir evladın gözündeki baba korkusu... Oğlunun tavrına sessiz mi kaldı? Şüpheler ve çelişkiler... Mevlüt Ozan Atlar öldürüldü mü? Bir ailenin çöplüğe dönen evi, acı tablo... Kimi sorumlu tutuyor? Her şeyin farkında mı? Gerçekle yüzleşecek mi? Çıkış yolu arayan anne kız ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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3 Ocak Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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