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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Kasım Salı İZLE

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Giriş: 29.11.2022 11:14
Güncelleme:29.11.2022 14:36
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Kasım 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Papağanım diye sevdi, elinden uçtu gitti. Kırgınlıklar, suçlamalar... Havva Çetin yuvasına dönecek mi? 9 Kasım'da eşiyle yaşadığı tartışma sonucu İstanbul Sancaktepe'deki evinden kayıplara karıştı 2 çocuk babası Haluk Değer...  İhanetle sarsılmasına, 2 defa ölümle burun buruna gelmesine rağmen Pınar Değer'in tek derdi yuvasını kurtarmak... Kaybın amcasına göre ise durum görünenden çok farklıydı, şiddet mağduru olduğu yeğeni hayatta olmayabilirdi... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Kasım Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Papağanım diye sevdi, elinden uçtu gitti. Kırgınlıklar, suçlamalar... Havva Çetin yuvasına dönecek mi? 9 Kasım'da eşiyle yaşadığı tartışma sonucu İstanbul Sancaktepe'deki evinden kayıplara karıştı 2 çocuk babası Haluk Değer... İhanetle sarsılmasına, 2 defa ölümle burun buruna gelmesine rağmen Pınar Değer'in tek derdi yuvasını kurtarmak... Kaybın amcasına göre ise durum görünenden çok farklıydı, şiddet mağduru olduğu yeğeni hayatta olmayabilirdi...Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri izle...

29 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Kasım Salı İZLE

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