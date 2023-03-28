Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Mart Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Mart 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 78 yaşında kayıp bir kadın, yarım asrı aşan aşk, iddialar, tanıklar... Döndü Boztepe cinayet kurbanı mı? 20 yaşında bir genç kız, bir annenin iddiaları, canlı yayında yüzleşen taraflar... Hayriye Şahin’in annesi ve 10 yaş küçük eşi canlı yayında! Biri bebek üç torun, endişeli dede ve babaanne, gariplikler, tuhaf iddialar... Torunları ve oğullarının akıbetinden endişe eden Er çifti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Mart 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 78 yaşında kayıp bir kadın, yarım asrı aşan aşk, iddialar, tanıklar... Döndü Boztepe cinayet kurbanı mı? 20 yaşında bir genç kız, bir annenin iddiaları, canlı yayında yüzleşen taraflar... Hayriye Şahin'in annesi ve 10 yaş küçük eşi canlı yayında! Biri bebek üç torun, endişeli dede ve babaanne, gariplikler, tuhaf iddialar... Torunları ve oğullarının akıbetinden endişe eden Er çifti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.