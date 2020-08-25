Müge Anlı 25 Ağustos Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ağustos 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Ağustos Salı günü canlı yayınlanan programda; 3 yaşındaki Miraç’a ne oldu? Nasıl kayboldu? Neden kimse görmedi? 26 gündür kayıp olan Miraç’la ilgili gelişmeler! Sinop’taki akılalmaz yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? 8 aydır kayıp bir genç, ardı ardına bulunan kemikler... Mehmet Ali Koran’la ilgili gelişmeler! 9 yaşındaki Şiar’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Yangından önce mi öldü? Şiar’ın ölümündeki soru işaretleri ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ağustos 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Ağustos Salı günü canlı yayınlanan programda; 3 yaşındaki Miraç'a ne oldu? Nasıl kayboldu? Neden kimse görmedi? 26 gündür kayıp olan Miraç'la ilgili gelişmeler! Sinop'taki akılalmaz yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? 8 aydır kayıp bir genç, ardı ardına bulunan kemikler... Mehmet Ali Koran'la ilgili gelişmeler! 9 yaşındaki Şiar'ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Yangından önce mi öldü? Şiar'ın ölümündeki soru işaretleri ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Ağustos Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.