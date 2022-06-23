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Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Haziran Perşembe izle

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Giriş: 23.06.2022 12:18
Güncelleme:23.06.2022 14:37
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Haziran 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Muz serasının önünde karanlık gece! İki aşk arasında bir adam! Öfke, kıskançlık, çelişki yumağı! İki çocuk babası Recep Ünal'ın katili kim? Bir evlat, tek yürek Müge Anlı'da son bulan hasret! 28 yaşındaki genç, 25 yıl sonra anne ve babasının karşısında! Bir annenin evlat mücadelesi, endişe ve gözyaşı! Müge Anlı'da klasikleşen o söz: 27 yaşındaki gençle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Haziran 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Muz serasının önünde karanlık gece! İki aşk arasında bir adam! Öfke, kıskançlık, çelişki yumağı! İki çocuk babası Recep Ünal'ın katili kim? Bir evlat, tek yürek Müge Anlı'da son bulan hasret! 28 yaşındaki genç, 25 yıl sonra anne ve babasının karşısında! Bir annenin evlat mücadelesi, endişe ve gözyaşı! Müge Anlı'da klasikleşen o söz: 27 yaşındaki gençle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE

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