Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Şubat Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Şubat 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; 4 yıldır izine rastlanmayan 30 yaşındaki genç, eşi ve oğlunu ikna edemeyen baba, şaşkına çeviren ifadeler... Ayhan Gülep’in kaybında cinayet şüphesi! Elazığ’da sıcak saatler, hareketli dakikalar! Eşi, eşinin ailesi ve yakın arkadaşı... Gözaltında 13 şüpheli, sorgular, ifadeler, incelemeler! Muhammet Bahçeci ile ilgili sıcak gelişmeler! Işıklarda katledilen iki kuzen! Araca kurşun yağdırıp kaçtılar! Kocaeli’deki çifte cinayette katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Şubat 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; 4 yıldır izine rastlanmayan 30 yaşındaki genç, eşi ve oğlunu ikna edemeyen baba, şaşkına çeviren ifadeler... Ayhan Gülep'in kaybında cinayet şüphesi! Elazığ'da sıcak saatler, hareketli dakikalar! Eşi, eşinin ailesi ve yakın arkadaşı... Gözaltında 13 şüpheli, sorgular, ifadeler, incelemeler! Muhammet Bahçeci ile ilgili sıcak gelişmeler! Işıklarda katledilen iki kuzen! Araca kurşun yağdırıp kaçtılar! Kocaeli'deki çifte cinayette katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Şubat Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.