CANLI İZLE: Müge Anlı 21 Eylül Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Eylül Pazartesi canlı yayın izle - 21.09.2020

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Giriş: 21.09.2020 10:11
Güncelleme:21.09.2020 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir çığlık, bir çağrı, bir isyan! Başka Aleynalar ölmesin! 21 yaşındaki Aleyna’nın ölümünde yaşanan son gelişmeler! İki çocuk annesi bir kadın, korkunç iddialar! Duygu Çelikten’in kaybıyla ilgili son dakika gelişmesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir çığlık, bir çağrı, bir isyan! Başka Aleynalar ölmesin! 21 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yaşanan son gelişmeler! İki çocuk annesi bir kadın, korkunç iddialar! Duygu Çelikten'in kaybıyla ilgili son dakika gelişmesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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