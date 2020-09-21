CANLI İZLE: Müge Anlı 21 Eylül Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir çığlık, bir çağrı, bir isyan! Başka Aleynalar ölmesin! 21 yaşındaki Aleyna’nın ölümünde yaşanan son gelişmeler! İki çocuk annesi bir kadın, korkunç iddialar! Duygu Çelikten’in kaybıyla ilgili son dakika gelişmesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir çığlık, bir çağrı, bir isyan! Başka Aleynalar ölmesin! 21 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yaşanan son gelişmeler! İki çocuk annesi bir kadın, korkunç iddialar! Duygu Çelikten'in kaybıyla ilgili son dakika gelişmesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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