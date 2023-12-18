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Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Aralık Pazartesi tek parça izle

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Giriş: 18.12.2023 10:14
Güncelleme:18.12.2023 13:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cinayetle bittiği düşünülen ihanet, zincirleme şiddet, kuşku uyandıran detaylar, şüpheler ve gelişmeler, çarpıcı itiraf... 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik nasıl öldü? 2 çocuğunu terk eden anne, yıllar geçse de geçmeyen anne sevgisi, dikiş tutmayan engel, kapanmayan yara... 2 çocuklu kadın tehdit altında mı? Hülya Çalışkan’ın alıkonma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cinayetle bittiği düşünülen ihanet, zincirleme şiddet, kuşku uyandıran detaylar, şüpheler ve gelişmeler, çarpıcı itiraf... 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik nasıl öldü? 2 çocuğunu terk eden anne, yıllar geçse de geçmeyen anne sevgisi, dikiş tutmayan engel, kapanmayan yara... 2 çocuklu kadın tehdit altında mı? Hülya Çalışkan'ın alıkonma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 18 ARALIK PAZARTESİ TEK PARÇA İZLE

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