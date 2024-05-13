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Osmanlı sarayının gizli lezzeti: Çin’den gelen enerji kaynağı kebap! Tek lokması...

Pazar tezgahlarında baharın gelmesiyle birlikte taze meyve ve sebzelerin görünmeye başlamasıyla sofralarımız renkleniyor. Bu mevsimde dikkat çeken ve ilgi gören meyvelerden biri de "Malta eriği" olarak bilinen yeni dünya meyvesi. Geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan Malta eriği, özellikle lezzetiyle olduğu kadar sağlık açısından da önemli faydalar sunuyor. Tüm detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:28
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Osmanlı sarayının gizli lezzeti: Çin’den gelen enerji kaynağı kebap! Tek lokması...

Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan Yeni Dünya Kebabı'nın kökeni, büyük ihtimalle Orta Asya'ya dayanıyor. Yüzyıllar önce Anadolu'ya taşınan bu özel tarif, Gaziantep'te yeniden şekillenerek bölgenin kültürüne özgü bir hal aldı. Kebapta kullanılan ana malzeme olan yeni dünya (malta eriği), adını Amerika kıtasına benzetmesiyle bilinse de aslında Güney Çin kökenlidir.

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Osmanlı sarayının gizli lezzeti: Çin’den gelen enerji kaynağı kebap! Tek lokması...

Çin'den Anadolu'ya Uzanan Meyve: Yeni Dünya

1700'lü yıllarda Avrupa'ya, ardından 1800'lü yıllarda Cezayir ve Lübnan üzerinden Türkiye'ye ulaşan yenidünya meyvesi, hem lezzeti hem de sağlık açısından değeriyle dikkat çekiyor.

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Osmanlı sarayının gizli lezzeti: Çin’den gelen enerji kaynağı kebap! Tek lokması...

Özellikle sıcak yaz günlerinde ferahlık veren bu meyve, Gaziantep kebabına eşsiz bir tat katıyor.

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Osmanlı sarayının gizli lezzeti: Çin’den gelen enerji kaynağı kebap! Tek lokması...

Sağlık Deposu Yeni Dünya

Yeni dünya, diyet yapanlar için de bulunmaz bir nimet. Yavaş sindirilen lifleri sayesinde kan şekerini dengelemeye yardımcı olan meyve, ani açlık krizlerini önlerken, düşük kalorisi ile kilo verme sürecinde destek oluyor.

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Osmanlı sarayının gizli lezzeti: Çin’den gelen enerji kaynağı kebap! Tek lokması...

Aynı zamanda yüksek lif içeriği ile sindirim sistemi için de faydalıdır. Yeni dünya, çekirdeğinde bulunan idrar artırıcı özellikler ile böbrek ve mesane sağlığını korumada etkilidir.