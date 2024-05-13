Osmanlı sarayının gizli lezzeti: Çin’den gelen enerji kaynağı kebap! Tek lokması...

Pazar tezgahlarında baharın gelmesiyle birlikte taze meyve ve sebzelerin görünmeye başlamasıyla sofralarımız renkleniyor. Bu mevsimde dikkat çeken ve ilgi gören meyvelerden biri de "Malta eriği" olarak bilinen yeni dünya meyvesi. Geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan Malta eriği, özellikle lezzetiyle olduğu kadar sağlık açısından da önemli faydalar sunuyor. Tüm detaylar haberimizde...