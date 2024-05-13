13 Mayıs 2024, Pazartesi
Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! 4 yıl önce kaybettiği annesine mektup yazdı
Türk sanat müziğinin usta ismi ve "Diva" unvanıyla tanınan Bülent Ersoy, Anneler Günü'ne özel duygusal bir paylaşımla gündeme geldi. 71 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından dört sene önce kaybettiği annesi Necla Poyraz'ın mezarının fotoğrafını paylaştı. Annesine mektup yazan Diva, paylaşımında kendi vasiyetini de açıkladı. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:24
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