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Haberler Galeri Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! 4 yıl önce kaybettiği annesine mektup yazdı

Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! 4 yıl önce kaybettiği annesine mektup yazdı

Türk sanat müziğinin usta ismi ve "Diva" unvanıyla tanınan Bülent Ersoy, Anneler Günü'ne özel duygusal bir paylaşımla gündeme geldi. 71 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından dört sene önce kaybettiği annesi Necla Poyraz'ın mezarının fotoğrafını paylaştı. Annesine mektup yazan Diva, paylaşımında kendi vasiyetini de açıkladı. İşte o paylaşım...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:24
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Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! 4 yıl önce kaybettiği annesine mektup yazdı

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabında Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.

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Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! 4 yıl önce kaybettiği annesine mektup yazdı

Ersoy, 2020'de hayatını kaybeden annesi Necla Poyraz'ın mezarının fotoğrafını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! 4 yıl önce kaybettiği annesine mektup yazdı

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Bülen Ersoy, "Canım anneciğime açık mektubum" deyip şu ifadeleri kullandı: "Annem, merhaba... Bugün 'Anneler Günü', senin günün. Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanlarım senin günün benim için...

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Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! 4 yıl önce kaybettiği annesine mektup yazdı

"TELEFONUN HALA KAYITLI"

Telefonun hâlâ telefonumda kayıtlı duruyor, biliyor musun? Bu arada hissettin mi bilemiyorum ama mezarını senin şahsına münhasır, ayrıcalıklı bir stilde, sana özel çizdirtip öyle kreatif bir yaptırdım ki; tam sana yakışır, çok çok şık, çok çok zarif oldu tüm görüntüsü vallahi anacığım...

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Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! 4 yıl önce kaybettiği annesine mektup yazdı

Hem de bil bakalım hangi renkleri kullandırttım mezar mermerlerinde? Tabii ki de renklerin en asili senin aşık olduğun, Beşiktaş'ının renkleri siyah ve beyaz renklerde yaptırdım"