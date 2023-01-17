Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Ocak Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Ocak 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşında genç bir kız, 33 yaş büyük üfürükçü, fark edilmeyen tehlike! Hilal Baltacı anne babasının yanına dönecek mi? Kuzeninden şiddet gördü, şüpheli şekilde kayboldu! Kaldığı evde cinayet kurbanı mı oldu? İtiraf niteliğinde açıklamalar! Ümit Sedat Özcan’ı kuzeni mi öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Ocak 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşında genç bir kız, 33 yaş büyük üfürükçü, fark edilmeyen tehlike! Hilal Baltacı anne babasının yanına dönecek mi? Kuzeninden şiddet gördü, şüpheli şekilde kayboldu! Kaldığı evde cinayet kurbanı mı oldu? İtiraf niteliğinde açıklamalar! Ümit Sedat Özcan'ı kuzeni mi öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.