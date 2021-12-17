17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Aralık Cuma canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Aralık Cuma canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2021 10:29
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; av tüfeğiyle sırtından vuruldu, Ceyhan nehrinin kenarında ölü olarak bulundu! Bahçedeki kazıda soru işaretleri? Suskunluğu bozan itiraf, canlı yayında hareketli dakikalar! Meliha Özsu cinayetinde sıcak gelişmeler! 46 günlükken evlatlık alındı, yıllar sonra gerçeği öğrendi! 2 anne bir evlat, endişeli bekleyiş... 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! 3 çocuk annesi kadının şüpheli kaybı! Alıkonulduğu iddiası, iki kız kardeşin kuşkulandığı isimler, şaşırtan benzerlikler! 2 kayıp arasında bir bağ mı var? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; av tüfeğiyle sırtından vuruldu, Ceyhan nehrinin kenarında ölü olarak bulundu! Bahçedeki kazıda soru işaretleri? Suskunluğu bozan itiraf, canlı yayında hareketli dakikalar! Meliha Özsu cinayetinde sıcak gelişmeler! 46 günlükken evlatlık alındı, yıllar sonra gerçeği öğrendi! 2 anne bir evlat, endişeli bekleyiş... 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! 3 çocuk annesi kadının şüpheli kaybı! Alıkonulduğu iddiası, iki kız kardeşin kuşkulandığı isimler, şaşırtan benzerlikler! 2 kayıp arasında bir bağ mı var? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

17 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Müge Anlı 17 Aralık Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı 17 Aralık Cuma
Meliha Özsu cinayetinde 2 gözaltı!
Meliha Özsu cinayetinde 2 gözaltı!
Müge Anlı 16 Aralık Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 16 Aralık Perşembe tek parça izle
Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Ekipler harekete geçti
Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Ekipler harekete geçti
Müge Anlı 15 Aralık Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 15 Aralık Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 14 Aralık Salı tek parça izle
Müge Anlı 14 Aralık Salı tek parça izle
CANLI İZLE: Müge Anlı 13 Aralık Pazartesi
CANLI İZLE: Müge Anlı 13 Aralık Pazartesi
Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Emirhan Demirok ile Birsen Demirok ve kaçtığı asker arkadaşı canlı yayında yüzleşti! Müge Anlı Ermirhan Demirok Birsen Demirok Video İzle | Müge Anlı ile Tatlı Sert video izle
Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Emirhan Demirok ile Birsen Demirok ve kaçtığı asker arkadaşı canlı yayında yüzleşti! Müge Anlı Ermirhan Demirok Birsen Demirok Video İzle | Müge Anlı ile Tatlı Sert video izle
Müge Anlı’da 21 yaşında 4 evlilik yapan Birsen’den şoke eden açıklama!
Müge Anlı'da 21 yaşında 4 evlilik yapan Birsen'den şoke eden açıklama!
Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Aralık Cuma tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Aralık Cuma tek parça izle
Müge Anlı’da gözyaşlarına boğuldu!
Müge Anlı'da gözyaşlarına boğuldu!
Müge Anlı’daki Emine Karayılan olayında emniyet ekipleri harekete geçti
Müge Anlı’daki Emine Karayılan olayında emniyet ekipleri harekete geçti
Daha Fazla Video Göster