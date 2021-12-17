Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; av tüfeğiyle sırtından vuruldu, Ceyhan nehrinin kenarında ölü olarak bulundu! Bahçedeki kazıda soru işaretleri? Suskunluğu bozan itiraf, canlı yayında hareketli dakikalar! Meliha Özsu cinayetinde sıcak gelişmeler! 46 günlükken evlatlık alındı, yıllar sonra gerçeği öğrendi! 2 anne bir evlat, endişeli bekleyiş... 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! 3 çocuk annesi kadının şüpheli kaybı! Alıkonulduğu iddiası, iki kız kardeşin kuşkulandığı isimler, şaşırtan benzerlikler! 2 kayıp arasında bir bağ mı var? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; av tüfeğiyle sırtından vuruldu, Ceyhan nehrinin kenarında ölü olarak bulundu! Bahçedeki kazıda soru işaretleri? Suskunluğu bozan itiraf, canlı yayında hareketli dakikalar! Meliha Özsu cinayetinde sıcak gelişmeler! 46 günlükken evlatlık alındı, yıllar sonra gerçeği öğrendi! 2 anne bir evlat, endişeli bekleyiş... 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! 3 çocuk annesi kadının şüpheli kaybı! Alıkonulduğu iddiası, iki kız kardeşin kuşkulandığı isimler, şaşırtan benzerlikler! 2 kayıp arasında bir bağ mı var? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.