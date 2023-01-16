Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kuzeninden dayak yedi, bir daha haber alınamadı! Ümit Sedat Özcan’ın kaybında cinayet şüphesi! Neden şehir değiştirdi? Kubilay Güney kuzenini öldürdü mü? Otobüse bindi, bir daha geri dönmedi! 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Partiye diye gitti, ne geri döndü ne de haber verdi! Akılalmaz olaylar, annenin dinmeyen endişesi! 18 yaşındaki Hilal Baltacı’nın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kuzeninden dayak yedi, bir daha haber alınamadı! Ümit Sedat Özcan'ın kaybında cinayet şüphesi! Neden şehir değiştirdi? Kubilay Güney kuzenini öldürdü mü? Otobüse bindi, bir daha geri dönmedi! 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Partiye diye gitti, ne geri döndü ne de haber verdi! Akılalmaz olaylar, annenin dinmeyen endişesi! 18 yaşındaki Hilal Baltacı'nın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.