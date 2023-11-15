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Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Kasım Çarşamba canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
15 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yüzleşmeye gittiği yerden geri dönemeyen aşçı, ihanet ağı, çelişki yumağı, kuşkuya düşüren ifade... Yusuf Kavuk'un kaybında cinayet şüphesi! Köyün dörtte birini canından eden yangın, yıllar sonra öğrendiği gerçek, dinmeyen hasret, sonu gelmeyen gözyaşı... İlknur Ünal Adıgüzel'in filmleri aratmayacak hayat hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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