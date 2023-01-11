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Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ocak Çarşamba canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Ocak 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
11 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir buçuk ve üç yaşındaki Erbay kardeşler! Büyüğü cinayete kurban gitti, küçüğü babaannesine verildi! Evladına teselli bulmak isteyen anne, öfkeli babaanne! Melisa İlhan kızı Naime'yi görebilecek mi? 5 çocuklu 12 torunlu kadının kaybı! Çalı sapkını mı zarar verdi? Sorular ve kuşkular! 64 yaşındaki Arife Gökçe cinayet kurbanı mı? 2 aydır ulaşılamayan 2 çocuk babası, ailesinin işaret ettiği kuzen, şüphe ve endişe, kuşku duyulan mesaj! 46 yaşındaki Sedat Özcan'a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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11 Ocak Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.