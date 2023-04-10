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Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Nisan Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 10.04.2023 10:19
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Nisan 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; televizyonunu aldı, bavuluyla kaçtı! Kim, nereye kaçırdı? Sorular ve kuşkular! Ayla Yılmaz ve bir buçuk yaşındaki oğlunun kaybı! 6 aylık bebekken terk edildi, ne bir kez anne diyebildi ne nüfusa kaydoldu! Anne özlemi, kimlik arayışı, 18 yıllık hasret! Hikayesinin eksik yanını tamamlamak isteyen Şevket Gül ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Nisan 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; televizyonunu aldı, bavuluyla kaçtı! Kim, nereye kaçırdı? Sorular ve kuşkular! Ayla Yılmaz ve bir buçuk yaşındaki oğlunun kaybı! 6 aylık bebekken terk edildi, ne bir kez anne diyebildi ne nüfusa kaydoldu! Anne özlemi, kimlik arayışı, 18 yıllık hasret! Hikayesinin eksik yanını tamamlamak isteyen Şevket Gül ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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10 Nisan Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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