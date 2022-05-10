Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Mayıs Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz, canlı yayında yüzleşen taraflar, karşılıklı suçlamalar, çarpıcı iddialar... Muhammed Burhan’ın katili kim? Hiç görmediği annesini bulmak için geldi, acı gerçeği canlı yayında öğrendi! Pınar Halıcı’nın aile hasreti! 2 çocuk babasının kaybı! 2 haftadır ulaşılamıyor! Endişeli kız kardeşler, korku ve şüphe! 29 yaşındaki Uğur Kahraman nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz, canlı yayında yüzleşen taraflar, karşılıklı suçlamalar, çarpıcı iddialar... Muhammed Burhan'ın katili kim? Hiç görmediği annesini bulmak için geldi, acı gerçeği canlı yayında öğrendi! Pınar Halıcı'nın aile hasreti! 2 çocuk babasının kaybı! 2 haftadır ulaşılamıyor! Endişeli kız kardeşler, korku ve şüphe! 29 yaşındaki Uğur Kahraman nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Mayıs Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.