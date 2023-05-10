Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Mayıs Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Karaman’da karanlık gece! İki kamera arasında kaybolan bir kadın, kaybolduğu yol üzerinde oturan kuzeni, cinayet şüphesi... 52 yaşındaki Eşme Akıncı’nın kaybı! 2 çocuğunu bıraktı, üç yaşındaki oğluyla kaçtı! Yüzleşen taraflar, karşılıklı suçlamalar! Raziye Kürkçü ve iki çocuğunu yanına bıraktığı eşinin yüzleşmesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Karaman'da karanlık gece! İki kamera arasında kaybolan bir kadın, kaybolduğu yol üzerinde oturan kuzeni, cinayet şüphesi... 52 yaşındaki Eşme Akıncı'nın kaybı! 2 çocuğunu bıraktı, üç yaşındaki oğluyla kaçtı! Yüzleşen taraflar, karşılıklı suçlamalar! Raziye Kürkçü ve iki çocuğunu yanına bıraktığı eşinin yüzleşmesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Mayıs Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.