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Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Kasım Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 10.11.2023 10:14
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Kasım 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; genç aşçının şüpheli kaybı! İlişki sarmalı, yüzleşme günü kavga iddiası! Yusuf Kavuk ihanet ağının kurbanı mı? Hayal kırıklığına uğratan aşk! İnanılan sevgili, gidilen üfürükçü, yitip giden binlerce euro... Hediye Mısırcı’nın dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Kasım 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; genç aşçının şüpheli kaybı! İlişki sarmalı, yüzleşme günü kavga iddiası! Yusuf Kavuk ihanet ağının kurbanı mı? Hayal kırıklığına uğratan aşk! İnanılan sevgili, gidilen üfürükçü, yitip giden binlerce euro... Hediye Mısırcı'nın dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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10 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 10 Kasım Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı 10 Kasım Cuma
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