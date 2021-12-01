Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir çocuk annesinin acı sonu! Bodrum’da vuruldu, bahçede bulundu! Adana’da hareketli anlar! Kim, neden öldürdü? Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetiyle ilgili gelişmeler! Boşanma arifesinde kayboldu, kendi yazdığı söylenen bir mektup bulundu! Mesaj gönderilen komşu ve eş canlı yayında yüzleşiyor! Sevda Kılıç’ın kaybında önemli gelişmeler! 17 yıllık hayat arkadaşını bıraktı, sevgilisiyle yaşamaya başladı, bir ay sonra ortadan kayboldu! 33 yaşındaki Güler Özgür nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir çocuk annesinin acı sonu! Bodrum'da vuruldu, bahçede bulundu! Adana'da hareketli anlar! Kim, neden öldürdü? Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetiyle ilgili gelişmeler! Boşanma arifesinde kayboldu, kendi yazdığı söylenen bir mektup bulundu! Mesaj gönderilen komşu ve eş canlı yayında yüzleşiyor! Sevda Kılıç'ın kaybında önemli gelişmeler! 17 yıllık hayat arkadaşını bıraktı, sevgilisiyle yaşamaya başladı, bir ay sonra ortadan kayboldu! 33 yaşındaki Güler Özgür nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.