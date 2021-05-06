Müge Anlı ile Tatlı Sert 06 Mayıs Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (06 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 06 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Nevşehir'de iç içe geçmiş iki olay! Eski kocası mı öldürdü sevgilisi mi ortadan kaldırdı? Şüpheli kilit isim! İnanılmaz bağlantılar... 8 yıl sonra ortaya çıkan ilişkiler! Nezen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı! 15 yaşında kayıp bir kız, kaçırıldı iddiası! Endişeli bir aile! Yazgül İnan 31 Mart'tan bu yana nerede? İlişkiler çözülüyor, gerçekler açığa çıkıyor! 8 yıl önce kim neden suçladı? Ahmet Taşkın kendini nasıl savundu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (06 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

06 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Nevşehir'de iç içe geçmiş iki olay! Eski kocası mı öldürdü sevgilisi mi ortadan kaldırdı? Şüpheli kilit isim! İnanılmaz bağlantılar... 8 yıl sonra ortaya çıkan ilişkiler! Nezen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı! 15 yaşında kayıp bir kız, kaçırıldı iddiası! Endişeli bir aile! Yazgül İnan 31 Mart'tan bu yana nerede? İlişkiler çözülüyor, gerçekler açığa çıkıyor! 8 yıl önce kim neden suçladı? Ahmet Taşkın kendini nasıl savundu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

06 Mayıs Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.