Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ATV ekranında kayıpları bulmaya, sır olmuş faili meçhul cinayet olaylarını aydınlatmaya devam ediyor. Peki bugün (20 Kasım Çarşamba) Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ne oldu? 11 gündür kayıp olan 31 yaşındaki Metin Kurum ve 14 yaşındaki oğlu Yunus Emre bulundu mu?Sultan Hanımın kayıp eşi ve oğlu ile ilgili flaş gelişme... İşte 20 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve programın tamamını kesintisiz, tek parça olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ATV ekranında kayıpları bulmaya, sır olmuş faili meçhul cinayet olaylarını aydınlatmaya devam ediyor. Peki bugün (20 Kasım Çarşamba) Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ne oldu? 11 gündür kayıp olan 31 yaşındaki Metin Kurum ve 14 yaşındaki oğlu Yunus Emre bulundu mu?Sultan Hanımın kayıp eşi ve oğlu ile ilgili flaş gelişme...

İşte 20 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve programın tamamını kesintisiz, tek parça olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.