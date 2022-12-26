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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları CANLI İZLE: Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Aralık Pazartesi

CANLI İZLE: Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Aralık Pazartesi

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Giriş: 26.12.2022 10:38
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Aralık 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kaçan bir kadın! 'Pes' dedirten olaylar, hayrete düşüren iddialar... Olumsuzlukların ortasında büyüyen bebek... Hüda Özden ve her söylediğini unutan kocası canlı yayında! Kabusa dönen rüya, dağılma noktasına gelen bir yuva. Denemeler, yanılmalar, yeni başlangıçlar. Ezel Bayraktar hayallerinin kahramanı olabilecek mi? Aslanhan çifti 'sil baştan' diyecek mi? Yemeğini ocakta bıraktı, terlikleriyle çıkıp kayıplara karıştı! İddiaların odağındaki komşu, soru işareti bırakan mesajlar, hummalı arama çalışmaları... Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında taraflar karşı karşıya canlı yayında ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Aralık 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kaçan bir kadın! 'Pes' dedirten olaylar, hayrete düşüren iddialar... Olumsuzlukların ortasında büyüyen bebek... Hüda Özden ve her söylediğini unutan kocası canlı yayında! Kabusa dönen rüya, dağılma noktasına gelen bir yuva. Denemeler, yanılmalar, yeni başlangıçlar. Ezel Bayraktar hayallerinin kahramanı olabilecek mi? Aslanhan çifti 'sil baştan' diyecek mi? Yemeğini ocakta bıraktı, terlikleriyle çıkıp kayıplara karıştı! İddiaların odağındaki komşu, soru işareti bırakan mesajlar, hummalı arama çalışmaları... Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında taraflar karşı karşıya canlı yayında ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 26 ARALIK PAZARTESİ CANLI İZLE

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