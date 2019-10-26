Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ters köşe yapan Münir Özkul sorusu - 26.10.2019

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının 26 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümünde yarışmacı olan Selim Bey'in, 30 bin TL'lik sorusu "Şener Şen'in başrolde olduğu "Milyarder" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı biletçilik yapan karaktere kasabadaki insanlar nasıl hitap eder?" oldu. Çift cevap hakkını kullanan Selim Bey'in ilk seçeneği A seçeneği Yaşar Usta oldu. Yanlış cevap veren Selim Bey'in ikinci yanıtı ise C seçeneği olan Baba Yaşar oldu. İşte Selim Bey'in 30 bin TL'lik sorusunun doğru cevabı...