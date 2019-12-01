Kenan İmirzalıoğlu’ndan ailesini dava eden yarışmacıya ders niteliğinde sözler - 01.12.2019

Atv ekranlarında yayınlanan Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"de ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya katılan bir yarışmacının ailesi ile görüşmediğini, kan bağı dışında bir bağı bulunmadığını söylemesi izleyenlerden büyük tepki çekti. Kenan İmirzalıoğlu'nun yanıtı ise günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Yakışıklı oyuncunun yarışmacıya verdiği yanıt beğeni topladı. Yarışmacı konuşmasında Hindistan’da da benzer şekilde bir davanın kazanıldığını ve benzeri bir film yapıldığını söyledi. Bu konuyla alakalı “farkındalık” yaratmak istediğini belirten yarışmacıya program sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, “biz yine de annelerimizin kıymetini hiçbir zaman unutmayacağız. Onlar bizleri bugüne getirmişler. Çok teşekkür ederim.” diyerek ders niteliğinde yanıt verdi.