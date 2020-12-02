CANLI İZLE: Esra Erol 2 Aralık Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşındaki Neslihan evli ve 5 çocuklu Faraç’a kaçtı! Faraç’ın söyledikleri herkesi çileden çıkardı! Neslihan ve Faraç canlı yayında olacak! ‘Kızım Sevda kocam Celal’i kaçırdı’ dedi, ortalık kaçırdı! Peki gerçekler ne? Kim doğruyu söylüyor? Annesi doğumda öldü, 40 günlükken babası terk edip gitti... 35 gündür göremediği babasının hasretiyle yaşadı! Emine babası Memduh Balkan’dan 35 yılın hesabını sormak için geliyor! Annesi Malike kocası Mevlana ile işbirliği yaptı, Mevlana kızını kaçırdı! Tuğba’nın büyük isyanı! Ablası Fatma Şen, 2 yaşındaki çocuğunu da alıp 12 Kasım’da ortadan kayboldu! Hiçbir haber alınamayan Fatma Şen nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşındaki Neslihan evli ve 5 çocuklu Faraç'a kaçtı! Faraç'ın söyledikleri herkesi çileden çıkardı! Neslihan ve Faraç canlı yayında olacak! 'Kızım Sevda kocam Celal'i kaçırdı' dedi, ortalık kaçırdı! Peki gerçekler ne? Kim doğruyu söylüyor? Annesi doğumda öldü, 40 günlükken babası terk edip gitti... 35 gündür göremediği babasının hasretiyle yaşadı! Emine babası Memduh Balkan'dan 35 yılın hesabını sormak için geliyor! Annesi Malike kocası Mevlana ile işbirliği yaptı, Mevlana kızını kaçırdı! Tuğba'nın büyük isyanı! Ablası Fatma Şen, 2 yaşındaki çocuğunu da alıp 12 Kasım'da ortadan kayboldu! Hiçbir haber alınamayan Fatma Şen nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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