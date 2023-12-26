Esra Erol 26 Aralık Salı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Aralık 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; oğlu onun adını dövme yaptırdı, o oğlunu yarı yolda bıraktı! Meliha stüdyoya gelecek mi? Oğlu ve gelini Elif’i affedecek mi? Tek isteği nikahtan kaçan gelininin özür dilemesi mi? Anne oğul barışacak mı? Karısı Nurcan fenomen Ferhat’ı affedecek mi? Ferhat karısının barışma şartlarını kabul edecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Aralık 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; oğlu onun adını dövme yaptırdı, o oğlunu yarı yolda bıraktı! Meliha stüdyoya gelecek mi? Oğlu ve gelini Elif'i affedecek mi? Tek isteği nikahtan kaçan gelininin özür dilemesi mi? Anne oğul barışacak mı? Karısı Nurcan fenomen Ferhat'ı affedecek mi? Ferhat karısının barışma şartlarını kabul edecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

26 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.