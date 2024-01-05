Esra Erol 5 Ocak Cuma yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Ocak 2024 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; 35 yaşındaki Doğan, 13 yaşındaki Zilan’ı kaçırdı ve tüm Türkiye ayağa kalktı. 13 yaşındaki Zilan’dan herkesi şoke edecek mesaj! Kilit isim yenge Rabia mı yoksa amca Şerif Ali mi? Doğan ve Zilan’la ilgili son dakika gelişmesi ne? Emine kocasıyla el ele tutuşup gözyaşlarına boğuldu, sosyal medya medyadan bulduğu aşk yalan oldu, genç sevgilisi Ali Emine’yi canlı yayında terk etti! Emine yıkıldı Ünal şaşkına döndü, ipler koptu! Bir tarafta aşkın bayılan kocası Ünal, diğer tarafta 10 yaş küçük sevgilisi Ali... Emine şimdi ne yapacak? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Ocak 2024 Cuma) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

5 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; 35 yaşındaki Doğan, 13 yaşındaki Zilan'ı kaçırdı ve tüm Türkiye ayağa kalktı. 13 yaşındaki Zilan'dan herkesi şoke edecek mesaj! Kilit isim yenge Rabia mı yoksa amca Şerif Ali mi? Doğan ve Zilan'la ilgili son dakika gelişmesi ne? Emine kocasıyla el ele tutuşup gözyaşlarına boğuldu, sosyal medya medyadan bulduğu aşk yalan oldu, genç sevgilisi Ali Emine'yi canlı yayında terk etti! Emine yıkıldı Ünal şaşkına döndü, ipler koptu! Bir tarafta aşkın bayılan kocası Ünal, diğer tarafta 10 yaş küçük sevgilisi Ali... Emine şimdi ne yapacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

5 Ocak Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.