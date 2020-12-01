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Haberler Galeri Esra Erol ve Müge Anlı arasındaki yaş farkını duyanlar şaşırdı

Esra Erol ve Müge Anlı arasındaki yaş farkını duyanlar şaşırdı

Yıllardır ATV ekranında hafta için her gün yaptıklarını canlı yayınlarla kayıpları bulan, küsleri barıştıran, açıklanan DNA test sonuçlarıyla seyircileri ekrana kilitleyen Esra Erol ve Müge Anlı televizyonlarda gündüz kuşağına damga vuruyorlar. Reyting listelerinde bölümlerine milyonlarca liralık yatırım yapılan dizileri geride bırakan iki ismin arasındaki yaş farkı ise hayranlarını şaşırttı. Peki Esra Erol kaç yaşında? Müge Anlı kaç yaşında? İşte duyunca şaşıracağız ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 00:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 00:07
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Esra Erol ve Müge Anlı arasındaki yaş farkını duyanlar şaşırdı

Başarılı sunucu Esra Erol'un yaşı hayranları tarafından merak ediliyor. İşte ünlü isimlerin yaşları...

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Esra Erol ve Müge Anlı arasındaki yaş farkını duyanlar şaşırdı

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Esra Erol ve Müge Anlı arasındaki yaş farkını duyanlar şaşırdı

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Esra Erol ve Müge Anlı arasındaki yaş farkını duyanlar şaşırdı

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971

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Esra Erol ve Müge Anlı arasındaki yaş farkını duyanlar şaşırdı

ZAFER ERGİN

30 AĞUSTOS 1942