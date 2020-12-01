Esra Erol ve Müge Anlı arasındaki yaş farkını duyanlar şaşırdı

Yıllardır ATV ekranında hafta için her gün yaptıklarını canlı yayınlarla kayıpları bulan, küsleri barıştıran, açıklanan DNA test sonuçlarıyla seyircileri ekrana kilitleyen Esra Erol ve Müge Anlı televizyonlarda gündüz kuşağına damga vuruyorlar. Reyting listelerinde bölümlerine milyonlarca liralık yatırım yapılan dizileri geride bırakan iki ismin arasındaki yaş farkı ise hayranlarını şaşırttı. Peki Esra Erol kaç yaşında? Müge Anlı kaç yaşında? İşte duyunca şaşıracağız ünlü isimlerin yaşları...