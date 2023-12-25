Esra Erol 25 Aralık Pazartesi yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; gelin kaynananın pedikür savaşı bitmiyor, sular durulmuyor! Meliha’dan gelinine şok cevap! Meliha’nın suskunluğu fırtınadan önceki sessizlik mi? Yoksa inadından vazgeçip oğlunu affedecek mi? Nikahtan kaçan gelin Elif ve Şerafettin evlenebilecek mi? Bir tarafta aldatıldım diyen karısı Nurcan, bir tarafta kandırıldım diyen sevgilisi... Ferhat’ın rahat tavırları dikkat çekti! Nurcan Ferhat’ın büyük sırrını açıklayacak, herkes şoke olacak! Ferhat’ın herkesten sır gibi sakladığı o kişi kim? Ferhat’ın Nurcan’a büyük sürpriz diye bahsettiği şey ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; gelin kaynananın pedikür savaşı bitmiyor, sular durulmuyor! Meliha'dan gelinine şok cevap! Meliha'nın suskunluğu fırtınadan önceki sessizlik mi? Yoksa inadından vazgeçip oğlunu affedecek mi? Nikahtan kaçan gelin Elif ve Şerafettin evlenebilecek mi? Bir tarafta aldatıldım diyen karısı Nurcan, bir tarafta kandırıldım diyen sevgilisi... Ferhat'ın rahat tavırları dikkat çekti! Nurcan Ferhat'ın büyük sırrını açıklayacak, herkes şoke olacak! Ferhat'ın herkesten sır gibi sakladığı o kişi kim? Ferhat'ın Nurcan'a büyük sürpriz diye bahsettiği şey ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

25 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.