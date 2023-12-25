25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 25 Aralık Pazartesi yayın izle

Esra Erol 25 Aralık Pazartesi yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2023 16:45
Güncelleme:25.12.2023 23:09
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; gelin kaynananın pedikür savaşı bitmiyor, sular durulmuyor! Meliha’dan gelinine şok cevap! Meliha’nın suskunluğu fırtınadan önceki sessizlik mi? Yoksa inadından vazgeçip oğlunu affedecek mi? Nikahtan kaçan gelin Elif ve Şerafettin evlenebilecek mi? Bir tarafta aldatıldım diyen karısı Nurcan, bir tarafta kandırıldım diyen sevgilisi... Ferhat’ın rahat tavırları dikkat çekti! Nurcan Ferhat’ın büyük sırrını açıklayacak, herkes şoke olacak! Ferhat’ın herkesten sır gibi sakladığı o kişi kim? Ferhat’ın Nurcan’a büyük sürpriz diye bahsettiği şey ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; gelin kaynananın pedikür savaşı bitmiyor, sular durulmuyor! Meliha'dan gelinine şok cevap! Meliha'nın suskunluğu fırtınadan önceki sessizlik mi? Yoksa inadından vazgeçip oğlunu affedecek mi? Nikahtan kaçan gelin Elif ve Şerafettin evlenebilecek mi? Bir tarafta aldatıldım diyen karısı Nurcan, bir tarafta kandırıldım diyen sevgilisi... Ferhat'ın rahat tavırları dikkat çekti! Nurcan Ferhat'ın büyük sırrını açıklayacak, herkes şoke olacak! Ferhat'ın herkesten sır gibi sakladığı o kişi kim? Ferhat'ın Nurcan'a büyük sürpriz diye bahsettiği şey ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

ESRA EROL 25 ARALIK YAYIN İZLE

25 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol 25 Aralık Pazartesi
Esra Erol 25 Aralık Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 22 Aralık Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 22 Aralık Cuma
Esra Erol 20 Aralık Çarşamba izle
Esra Erol 20 Aralık Çarşamba izle
Esra Erol 19 Aralık Salı
Esra Erol 19 Aralık Salı
Esra Erol 18 Aralık Pazartesi
Esra Erol 18 Aralık Pazartesi
Esra Erol 15 Aralık Cuma tek parça izle
Esra Erol 15 Aralık Cuma tek parça izle
Esra Erol 14 Aralık Perşembe
Esra Erol 14 Aralık Perşembe
Esra Erol 13 Aralık Çarşamba
Esra Erol 13 Aralık Çarşamba
Esra Erol 12 Aralık Salı
Esra Erol 12 Aralık Salı
Esra Erol 6 Aralık Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 6 Aralık Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 5 Aralık Salı tek parça izle
Esra Erol 5 Aralık Salı tek parça izle
Esra Erol 4 Aralık Pazartesi yayın izle
Esra Erol 4 Aralık Pazartesi yayın izle
Daha Fazla Video Göster