Esra Erol 4 Aralık Pazartesi yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 4 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; henüz 19 aylıktı, esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti! Minik bebeğin şüpheli ölümünün nedeni ihmal mi yoksa şiddet mi? Kim doğruyu söylüyor? Buğlem Ecrin bebeğin esrarengiz ölümüyle ilgili çelişkiler ve soru işaretleri! Anne Yasemin ve sevgilisi İbrahim canlı yayında konuşuyor, akıl karıştıran sırla çoğalıyor! Yasemin ve İbrahim evde yaşananlarla ilgili ne saklıyor? Kocasının kaçtığı Ayfer ilk kez canlı yayına bağlandı, bomba itiraflarda bulundu! Ayfer konuştu, Nazlı çılgına döndü! Serdal’ın sevgilisi Ayfer aşkın mı yoksa parasının mı peşinde? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmelerini ATV'den izleyebilirsiniz...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 4 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; henüz 19 aylıktı, esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti! Minik bebeğin şüpheli ölümünün nedeni ihmal mi yoksa şiddet mi? Kim doğruyu söylüyor? Buğlem Ecrin bebeğin esrarengiz ölümüyle ilgili çelişkiler ve soru işaretleri! Anne Yasemin ve sevgilisi İbrahim canlı yayında konuşuyor, akıl karıştıran sırla çoğalıyor! Yasemin ve İbrahim evde yaşananlarla ilgili ne saklıyor? Kocasının kaçtığı Ayfer ilk kez canlı yayına bağlandı, bomba itiraflarda bulundu! Ayfer konuştu, Nazlı çılgına döndü! Serdal'ın sevgilisi Ayfer aşkın mı yoksa parasının mı peşinde? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ATV'den izleyebilirsiniz...

4 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.