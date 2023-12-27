Esra Erol 27 Aralık Çarşamba yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kayınvalidesi ile tartıştı nikaha dakikalar kala kaçtı! Şeref ve Elif canlı yayında aşklarını ilan etti, Meliha’dan cuma günü evlenecek oğlu ve gelinine tokat gibi yanıt! Elif ve Şeref’in hikayesi mutlu sonla bitecek mi? Nurcan ve fenomen kocası Ferhat yüzleşiyor! Nurcan’ın son kararı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kayınvalidesi ile tartıştı nikaha dakikalar kala kaçtı! Şeref ve Elif canlı yayında aşklarını ilan etti, Meliha'dan cuma günü evlenecek oğlu ve gelinine tokat gibi yanıt! Elif ve Şeref'in hikayesi mutlu sonla bitecek mi? Nurcan ve fenomen kocası Ferhat yüzleşiyor! Nurcan'ın son kararı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

27 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.