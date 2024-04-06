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Esra Erol'daki 'Dadı Meryem' hakkında yeni gelişme! Çocuk katili oldu, cinsiyet değiştirdi! Şoke eden itiraf...

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Giriş: 06.04.2024 13:14
Esra Erol'daki programda 'Dadı Meryem' olarak bilinen kişinin anlattıkları herkesi şoke etti. Mehmet Altun ile yasak bir ilişki yaşadığı iddia edilen Dadı Meryem'in, 2011 yılında Hasret Karakoç isimli kız çocuğunu diri diri toprağa gömdüğü ortaya çıkmış, ardından cinsiyet değiştirdiği öğrenilmişti. Cinayetin detaylarını anlatan Meryem, son açıklamasıyla akıllara durgunluk verdi. İşte olayla ilgili gelişmeler...
Esra Erol’daki ’Dadı Meryem’ hakkında yeni gelişme!
Esra Erol'daki 'Dadı Meryem' hakkında yeni gelişme!
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