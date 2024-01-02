Esra Erol 2 Ocak Salı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Ocak 2024 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol Fatma’nın 35 yıllık geçmişini buldu, Fatma hiç tanımadığı kızına, Yonca hiç görmediği ablasına kavuştu! Geçmişini bulan anne kız şimdi ne yapacak? İstanbul’un göbeğinde akılalmaz olay! 13 yaşındaki Zilan’ı 35 yaşındaki Doğan kaçırdı! Doğan Zilan’ı nereda saklıyor, sosyal medyadan kime meydan okuyor? Doğan’ın eski eşi Rabia canlı yayında olacak, ortalık çok karışacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Ocak 2024 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol Fatma'nın 35 yıllık geçmişini buldu, Fatma hiç tanımadığı kızına, Yonca hiç görmediği ablasına kavuştu! Geçmişini bulan anne kız şimdi ne yapacak? İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! 13 yaşındaki Zilan'ı 35 yaşındaki Doğan kaçırdı! Doğan Zilan'ı nereda saklıyor, sosyal medyadan kime meydan okuyor? Doğan'ın eski eşi Rabia canlı yayında olacak, ortalık çok karışacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

2 Ocak Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.