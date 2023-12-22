Esra Erol 22 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Aralık 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; isyan ettiler, kızdılar, eteklerindeki taşları döktüler, ağladılar! “Hayattaki en büyük aşkım oğlum” diyen Meliha oğlu ve gelinini affedecek mi? Henüz 2 aylıktı, evlat hasreti çeken Türkan tarafından evlatlık alındı! 31 yıl önce öz ailesi tarafından terk edilen Serkan’ın biyolojik ailesiyle ilgili büyük gelişme ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Aralık 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; isyan ettiler, kızdılar, eteklerindeki taşları döktüler, ağladılar! "Hayattaki en büyük aşkım oğlum" diyen Meliha oğlu ve gelinini affedecek mi? Henüz 2 aylıktı, evlat hasreti çeken Türkan tarafından evlatlık alındı! 31 yıl önce öz ailesi tarafından terk edilen Serkan'ın biyolojik ailesiyle ilgili büyük gelişme ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.