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Esra Erol 18 Aralık Pazartesi yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 50 yaşında ilk defa aşkla tanıştı, bir tatlı söze güler yüze kandı! 4 yıldır İmdat'la evlenmek için bekleyen Esengül hayatının şokunu yaşadı! "Ona aldığım araba bir kez bile binmek nasip olmadı" diyen Esengül, sevgilisiyle canlı yayında hesaplaşacak! İddiaların odağındaki İmdat ile kozlarını canlı yayında paylaşacak! Cenap'ı sevdi, aşık oldu, hamile kaldı! Yapayalnız hayatında bir tek ona tutundu! Aç kaldı, parklarda, hastaneler yattı! Hamileyken terk edilen Şirin canlı yayında isyan etti! Cenap stüdyoya gelecek, büyük yüzleşme gerçekleşecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...
ESRA EROL 18 ARALIK YAYIN İZLE
18 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.