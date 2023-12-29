Esra Erol 29 Aralık Cuma yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında 29 Aralık 2023 Cuma günü ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Cuma günü canlı yayınlanan programda; Fatma Hanım’ın hikayesi Türkiye’nin yüreğine dokundu. Esra Erol, öldü sanılan Fatma’nın geçmişini ve ailesini buldu, 35 yıllık mucize gerçek oldu. Ablaları Ayşe ve Hülya Fatma’yı görmeye neden gelmedi? Büyük sır ortaya çıktı mı? Fatma hiç tanımadığı kızı Özlem’e, Yonca hiç görmediği ablasına kavuştu mu? Şeref ve Elif nikah masasına oturdu. Meliha oğlunun nikahına geldi mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında 29 Aralık 2023 Cuma günü ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Cuma günü canlı yayınlanan programda; Fatma Hanım'ın hikayesi Türkiye'nin yüreğine dokundu. Esra Erol, öldü sanılan Fatma'nın geçmişini ve ailesini buldu, 35 yıllık mucize gerçek oldu. Ablaları Ayşe ve Hülya Fatma'yı görmeye neden gelmedi? Büyük sır ortaya çıktı mı? Fatma hiç tanımadığı kızı Özlem'e, Yonca hiç görmediği ablasına kavuştu mu? Şeref ve Elif nikah masasına oturdu. Meliha oğlunun nikahına geldi mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

29 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.