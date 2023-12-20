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Esra Erol 20 Aralık Çarşamba izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 30 kez evden kaçan karısına isyan etti, karşısında görünce yelkenleri suya indirdi! Muhammed ve evden kaçan karısı Çiğden günler sonra ilk kez yüzleşti, kocasına takıntısını kullandı canlı yayında bayıldı! Çiğdem aylar boyunca neredeydi? Şimdi ne yapacaklar? Karı kocanın son kararı ne olacak? "Kocam Ferhat sosyal medya fenomeni oldu, hepimizi unuttu" dedi, isyan etti! Ferhat hayatının potunu kırdı sevgililerinin adını karıştırdı! Nursen'i seviyorum diyen Ferhat'ın kalbinde biri daha mı var? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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20 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.